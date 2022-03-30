محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» في شبين القناطر

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، منفذاً جديداً لمعارض «أهلاً رمضان»، في مدينة شبين القناطر، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين، للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة، ومنع احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تخفيف العبء عن المواطنين

تأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حالياً.

وعقب افتتاح المعرض، تفقد المحافظ سيارتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة المدنية كمنافذ ثابتة ومتحركة، تجوب مركز ومدينه شبين القناطر، لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام شهر رمضان، ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، في إطار الجهود المكثفة في محاربة الغلاء، ورفع العناء عن كاهل المواطنين.

رافق محافظ القليوبية، خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، مدير مديرية التموين بمحافظة القليوبية، عربي عبد الحليم، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وخالد العرفي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.

افتتاح 8 معارض للسلع المخفضة بالقليوبية

وقال «الهجان»، في تصريحات له على هامش افتتاح المعرض، إن تلك المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال الشهر الكريم، بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح والياميش وزيت الطعام والأرز والمكرونة والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، إضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات التي تغطي الاحتياجات الغذائية للأسرة المصرية، على مدار شهر رمضان.

محافظ القليوبية يحاور المواطنين داخل المعرض

وخلال تفقده لأركان المعرض، أجرى محافظ القليوبية حواراً مع المواطنين المتواجدين بالمعرض، للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها، ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل.

وأكد المحافظ أنه تم افتتاح 8 معارض «أهلاً رمضان» حتى الآن، كما تم افتتاح 3 معارض، تم التنسيق لها بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر، وأضاف أنه يجري التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين، وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة، موجهاً بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع.