الخريطة الكاملة لإذاعة «9090» في رمضان 2022.. «صور»

أعلنت إذاعة «90.90»، الخريطة الكاملة لبرامجها ومسلسلاتها، خلال شهر رمضان الجاري 2022، ويرصد «الوطن» في السطور التالية ملامح الخريطة.

تفاصيل برامج قناة 9090 في رمضان 2022

تعرض إذاعة «9090» في رمضان، برنامج «كلام محترم» تقديم الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، برنامج «مكسرات لميس» للحديث عن التاريخ والتراث المصري تقديم لميس جابر، برنامج «يا نهار أبيض»، يناقش الأحداث الرياضية تقديم مدحت شلبي.

أما البرنامج الصباحي للإذاعة، «صباحك ومطرحك»، تقديم سالي سعيد، برنامج «أكلة سهلة» تقديم حسن حسون، برنامج «عمارة الحاج رمضان» تقديم أحمد يونس، برنامج «رمضان في العالم» تقديم مي إيهاب، برنامج «سلو بلدنا» تقديم داليا الخطيب، برنامج «محصلش حاجة» تقديم بسنت بكر.

البرامج الدينية على 9090 في رمضان

وتأتي البرامج الدينية على إذاعة «9090» في رمضان، برنامج «ساعة صفا»، من تقديم أسامة الأزهري، برنامج «كلم ربنا» تقديم أحمد الخطيب، برنامج «اللهم أعنا» تقديم شوقي علام.

البرامج الترفيهية في 9090 في رمضان 2022

تنوعت البرامج الترفيهية هذا العام عبر «90.90»، وفي مقدمتها برنامج الفزورة «عليه العوض»، تقديم محمد نشأت وشيماء حافظ، برنامج « حلي ودانك» تقديم عبد الفتاح مصطفى، برنامج «زي كل سنة»، تقديم غدير حسان ورامي الحلواني، برنامج «عربيتك في رمضان» تقديم معتز عاطف، برنامج «رمضان كريم وزيادة»، تقديم الدكتور محمد رفعت.

ويقدم محمد علي خير برنامج التوك شو «ولاد الأصول»، برنامج «ستوديو 9090»، تقديم مينا عطا ورنا سماحة الأحد، والاثنين يقدمه أحمد خيري، والثلاثاء يقدمه محمود الفقي وأسماء يوسف، والأربعاء تقدمه فاطمة مصطفى، والخميس حسام عصام وإيمان مختار، والجمعة تقديم عبير بسيوني وياسمين محفوظ.

مسلسلات رمضان 2022

يعرض مسلسل«حياة النفوس» لإسعاد يونس وفادي إبراهيم، مسلسل «ابن النادي» بطولة محمد هنيدي، وآيتن عامر.