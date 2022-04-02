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عاجل .. وفاة شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:00 ص | السبت 02 أبريل 2022
أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور

أعلن منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن وفاة شقيقتة، وذلك عبر حسابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان أشرف عبدالغفور: « توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الطهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات».

وقال منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تأكد من صحة خبر وفاة شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور، وأن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم السبت أول أيام شهر رمضان.

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