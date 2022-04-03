مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أبريل، والثاني من شهر رمضان المبارك في محافظة السويس، وكذلك مواقيت الصلاة التي يلتزم بها المصلين لإقامة الصلوات، وذلك لاختلاف المواعيد في كل محافظة عن الأخرى.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة السويس، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد

وجاء بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة محددا موعد أذان المغرب في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق 6:10 حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

مواقيت الصلاة والشروق خلال ثاني أيام رمضان

وقد تضمن بيان المساحة أيضا أنه بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، فإن موعد أذان الفجر صباحا 4:09، بينما الشروق سيكون توقيته 5:37 صباحا.

أما أذان الظهرة فموعده يأتي في تمام الساعة 11:59.

وصلاة العصر فيأتي موعدها في تمام الساعة 3:25 مساء.

موعد أذان مغرب اليوم الثاني من شهر رمضان فهو 6:10.

بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء، فيما يأتي وقت السحور بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة فهو ممتد حتى قبل أذان الفجر بـ 15 دقيقة، مما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد سيكون الساعة 4:00 صباحا، وفق بيان الهيئة المصرية للمساحة.