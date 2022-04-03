مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان فجر اليوم الأحد 3 أبريل 2022 في السويس، الموافق الثاني من شهر رمضان، بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وهو التوقيت الصحيح الذي يلتزم به الصائمون خلال شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل مايبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

أذان الفجر وموعد الإمساك يوم الأحد 2 رمضان 1443

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الأحد 2 رمضان 1443 الموافق 3 أبريل 2022، في تمام الساعة 4:09 صباحاً، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 4:00.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 2 رمضان الموافق 3 أبريل

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي: أذان الفجر ليوم الأحد الموافق 2 رمضان 3 أبريل في تمام 4:09، أما الشروق فموعده 5:37 دقيقة صباحا، فيما يأتى موعد أذان الظهر فى تمام الساعة 11:53 صباحا، وأذان العصر يحين عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:10 مساء، وصلاة العشاء تحين في تمام 7:28.