«الوطن» شاهد على «اختيار المصريين»: احتضنت حركة تمرد وواجهت إرهاب الإخوان

شهدت مصر أحداثا صعبة خلال عام حكم الإخوان الإرهابية، وهو العام الذي شهد العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة خلال هذه المرحلة الصعبة (2012- 2013)، وواجهت «جريدة الوطن» بشجاعة إرهاب الإخوان في تلك الفترة العصيبة على مصر، فكانت ترصد أوجه القصور في إدارة البلاد حينها، والفشل على مستوى الحكم، كما سلطت الضوء على انتهاكات الجماعة الإرهابية في الشوارع والميادين في حق المتظاهرين السلميين، وكانت في مقدمة تلك الأحداث مذبحة الاتحادية التي سقط فيها مواطنون مصريون بسبب الهجوم المسلح لجماعة الإخوان.

دعم حركة تمرد

وبعد عدة أشهر من حكم الإخوان تحديدا في 26 أبريل 2013، تأسست حركة تمرد وهدفها الرئيسي هو «جمع 15 مليون توقيع من الشعب المصري، لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإسقاط شرعيته، التي سقطت بالفعل»، وكانت «الوطن» في مقدمة الداعمين للحركة الشبابية، إذ ساندتها في فتح مقرها لعقد مؤتمرات وكذلك توفير مساحات عبر صفحاتها في الجريدة وموقعها الإلكتروني.

واحتضنت «الوطن» شباب حركة تمرد التي كان يقوم عليها شباب مصري مخلص وضع عمره على كفه امام تلك الجماعة الدامية من أجل إسقاط حكم جماعة الإخوان الذي كاد يصل بمصر إلى السقوط من حافة الهاوية، ومنذ التأسيس كان المؤسسة داعمة لشبابها مؤمنة برسالتها، فكانت حاضرة بتغطيتها في تحركات تمرد منذ أول تحرك مسيرة في 1 مايو بالتزامن مع عيد العمال، وأعطت الجريدة وقتها مساحة تغطية واسعة في صفحاتها لانطلاق أول مسيرة لحركة تمرد، والتي تمكنت من جمع 200 ألف توقيع بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقها.

مواجهة إرهاب الإخوان

كما نشرت «الوطن» على صفحاتها بشكل دائم خريطة يومية لأماكن توفير استمارات تمرد وجمع التوقيعات، ومتابعة للأرقام والبيانات الصحفية التي كانت تصدر عن الحركة، فضلا عن التغطية المستمرة لمسيرات حركة تمرد والتي امتدت للمحافظات، ليست في القاهرة فقط، واستمرت التغطية حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث نشرت «الوطن» آنذاك خريطة المسيرات الحاشدة وأماكن خروجها وظلت تقدم تغطية لحظية لتلك الفترة، واستمر متابعة نشاط حركة تمرد، حتى استضافة «الوطن» في مقرها مؤتمر حركة تمرد في صبيحة يوم 3 يوليو 2013، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو بـ3 أيام فقط رغم تهديدات الإخوان، وهو المؤتمر الذي عقدته حركة تمرد من أجل تشجيع المواطنين على استمرار الحشد حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك، خاصة أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات.

في المقابل لم يتوقف قلم كتاب وصحفيي «الوطن» عن فضح جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، وما يحدث في مكتب الإرشاد وكانت تولي اهتماما بالغا بتغطية ما يحدث من كواليس القرارات الإخوانية التي من خلالها السيطرة على مفاصل الدولة وأركانها، وهنا كانت معركة التوعية التي تخوضها جريدة الوطن في مواجهة إرهاب الإخوان ليس فقط المسلح ولكن على المستوى الفكري، فقد عقدت المؤسسة الندوات وكذلك تقديم التحليلات الشاملة لكل القرارات الصادرة سواء عن الرئيس الإخواني محمد مرسي وحكومته أو حتى جماعته ومكتب الإرشاد الذي كان يدير البلاد من المقطم.