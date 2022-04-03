انفراجة في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. الراتب الأعلى في أنفيلد

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، عن انفراجة في مفاوضات إدارة ليفربول الإنجليزي، مع محمد صلاح، من أجل تجديد عقده مع الريذز، وحصوله على الراتب الأعلى في أنفيلد.

وبحسب الصحيفة، فإن محمد صلاح، وافق على عرض إدارة الريدز، بمنحه راتب يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، خاصة أن أعلى عقد في الفريق حاليا هو راتب فيرجيل فان دايك، الذي يحصل على 220 ألفا أسبوعيا.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل من هنا