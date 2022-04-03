الكرم مش مرتبط بالغنى.. بائعة الخس في «على باب الله» خير دليل

الكرم ليس مرتبطًا بالغنى.. هذه المقولة جسدتها السيدة «أم ياسر»، التي تفترش الأرض من أجل بيع الخضراوات والفاكهة والخس بإحدى مناطق القاهرة، لا ترد من يلجأ إليها طالبًا أي من المنتجات التي تقوم ببيعها، حتى وإن لم يملك أموالًا، إذ فاجأها المذيع حسن محفوظ، بتجسيده شخصية أحد المواطنين الذين نفذت أموالهم أثناء شراء بعض المتطلبات ويريد أن يشتري بعض الخضراوات، على أن يرد ثمن تلك المنتجات في اليوم التالي.

أم ياسر تفترش الأرض يوميًا لبيع الخضراوات

وسأل «محفوظ»، خلال تقديمه برنامج «على باب الله»، على «الوطن تي في»، السيدة «أم ياسر»، عن ساعات عملها، إذ ردت أنها تفترش الأرض يوميًا في نفس المكان من أجل بيع الخضراوات، والإنفاق على أسرتها، إذ لديها 3 فتيات وابن وحيد لكنه مريض نفسي، ووجهت حديثها لـ«محفوظ»: « يا حبيبي ولا يهمك، خد اللي انت عاوزه كله سيبك من الفلوس، أنا ببقى قاعدة هنا على طول، وبطلع الطلبات بنفسي للناس في العمارات وبقور لهم البدنجان وأخرط لهم السبانخ».

«على باب الله» على «الوطن تي في» من تقديم حسن محفوظ

«لو اتصلت عليا في أي وقت اطلب اللي أنت عاوزه وأنا اطلعهملك لحد عندك».. تقول السيدة أم ياسر هذه الكلمات لمذيع الوطن، ليرد: «إنتي كريمة جدا يا حاجة»، كاشفًا عن شخصية الحقيقية وأنه يقدم برنامجًا إنسانيًا وخيريًا على شاشة «الوطن»، وقام بإخراج الميك الذي كان يخبئه تحت ملابس، فيما قام بالنداء على أحد فريق إعداده الذي كان حاملًا ظرفًا فيه أموال، وقام محفوظ بمنحها للسيدة تقديرًا منه لها على كرمها وإخلاصها في العمل.