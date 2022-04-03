موعد حفل غرامي 2022.. جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا

ساعات قليلة وينطلق موعد حفل غرامي 2022، الخاص بتوزيع جوائز الموسيقى في العالم، الذي يقام اليوم الأحد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

موعد حفل الغرامي 2022، سيكون بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة فجرا، ويقدمه المذيع تريفور نوح.

موعد حفل الغرامي 2022.. في الرابعة من فجر غدا الاثنين

أما أبرز المرشحين على جوائز هذا العام، جون باتيست المرشح على نيل 11 جائزة من عشرات الجوائز المقدمة، ثم جاستين بيبر ودوجا كات مرشحان لنيل ثمانية جوائز، وبيلي أيليش وأوليفيا رودريجز مرشحتان لنيل 7 جوائز، ثم دي ميل وجيفون لـ6 جوائز، بالإضافة إلى ليدي جاجا وتوني بينيت ودانيال سيزار وبرندي كارليلي وسيربان جينا وليل بابي وكيني ويست.

أما عن أهم الجوائز، فهناك 10 أغنيات مرشحة لتسجيل العام، من بينها 3 أغنيات لـ«بيلي ايليش، وأوليفارودريجو وسيلك سونيك».

أبرز المرشحين لنيل جوائز غرامي

أما عن ألبوم العام، فهناك 11 فنانًا مرشحًا لنيل الجائزة، أبرزهم جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر ودوجا كات وبيلي أيليش وأوليفيا رودريجو.

وعن الفقرة الاستعراضية، التي سيتم تقديمها في بداية الحفل، فسيشارك فيها نخبة من المرشحين لنيل الجوائز، وعلى رأسهم فرقة BTS، والمغنية والمرشحة لنيل 8 جوائز أوليفيا رودريجو، ومغني الراب ليل ناز إكس، وجاك هارلو، والنجمة العالمية بيلي أيليش، وبروذرز أوزبورن، والمغنية براندي كارلايل.

جوائز الجرامي هي جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا، تمنح للأفضل في مجال الموسيقى العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها كبار نجوم الموسيقى في العالم على مدار تاريخها.