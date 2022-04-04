رموز تعبيرية ورسائل صوتية.. تحديثات جديدة أعلنها واتساب خلال أسبوع

قام تطبيق واتساب بالعديد من التحديثات والإضافت على التطبيق خلال الأسبوع الماضي ليكون أسبوع غني بالتحديثات الجديدة التي يعمل التطبيق على إضافتها في الوقت الحالي، حيث يعمل التطبيق على توفير العديد من الخدمات للمستخدمين حول العالم لتحقيق أفضل تجربة لهم.

وأضاف تطبيق المراسلات الفورية أدوات جديدة للملاحظات والرسائل الصوتية التي يتم إرسالها من خلاله، حيث أصبح بإمكان المستخدم وقف تسجيل رسالته بشكل مؤقت والاستماع إليها، كما يمكن الاستماع إليها حتى في حالة الخروج من التطبيق، وفق موقع wabetainfo.

وأطلق WhatsApp واجهة جديدة للكاميرا ومنتقي وسائط مُعاد تصميمه، كما طرح التطبيق إعدادات الخصوصية المعدلة لبعض مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، ويعمل الآن على تمكينها لمزيد من الأشخاص خلال الأسبوع الجاري.

تحديثات كثيرة يعمل واتساب على إطلاقها الفترة المقبلة

وأصدرت الشركة إصدارًا تجريبيًا لتحديث التطبيق لهواتف أندرويد 2.22.8.8، حيث قدمت رموز تعبيرية جديدة من Unicode، كما تم إصدار التحديث التجريبي 2.2212.0 لنظام التشغيل ويندوز إصدار UWP، مما يوفر القدرة على فتح العرض بمجرد الصور ومقاطع الفيديو، وكذلك إصدار واتساب التجريبي لتحديث أندرويد 2.22.8.10، التحديث لإصلاح الأخطاء ولكنه يتيح أيضًا للأشخاص في بعض الدول عرض تذكير سنوي جديد بشروط الخدمة الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، قدم تحديث WhatsApp beta لنظام أندرويد 2.22.8.11 خيارات جديدة عند تحديد أرقام الهواتف في فقاعات الدردشة، كما وضع التطبيق حدود جديدة لإعادة توجيه الرسائل على WhatsApp beta لنظامي أندرويد وiOS، حيث لا يمكنك إعادة توجيه الرسائل المعاد توجيهها إلى أكثر من مجموعة في وقت واحد.

ويعمل واتساب على علامة تبويب مجتمعات جديدة وستظهر في هذا القسم جميع مجتمعاتك، كل مجموعات أو تلك التي تمت إضافتك إليها، علمًا بأن هذه الميزة ستتوافر في التحديث المستقبلي للتطبيق.