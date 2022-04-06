الفنان ماهر زين يعلن وفاة والده عبر صفحته على «فيس بوك»

أعلن الفنان ماهر زين عن وفاة والده، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاة والد ماهر زين

حيث نشر ماهر زين صورة ليده وهو ممسك بيد والده، وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم والدي واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم، رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، أسألكم الدعاء».

بداية المنشد ماهر زين

بدأ المنشد ماهر زين مشوار شهرته عام 2009، بعد طرحه أول ألبوماته بعنوان «الحمد لله»، وبعدها قدم ألبومه الثاني عام 2012، تحت عنوان «سامحني»، حيث يتفاعل كثير من الجمهور مع أغانيه وأنشوداته الدينية المختلفة.

أنشودات ماهر زين

ةارتبط شهر رمضان الكريم بأغنية «رمضان» لـ ماهر زين التي يتزايد الاستماع عليها خلال أيام شهر رمضان المبارك، وطرحها أول مرة عام 2013، ومازالت حتى الآن تحقق مشاهدات عالية.

كما حصدت أنشودته «يا نبى سلام عليك» على لقب أفضل أغنية من المحطة الإذاعية الموسيقية «نجوم إف إم»، وحثل على العديد من الجوائز العالمية.