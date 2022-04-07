بعد غضبها بسبب عمرو مصطفى.. صفحة إميليا كلارك تنشر صورتها مع محمد صلاح

نشر الحساب المنسوب للممثلة الإنجليزية «إميليا كلارك» بطلة مسلسل «Game of Thrones»، صورة تجمعها بلاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، على «فيس بوك»، معلقة: «مو صلاح.. الملك المصري».

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان صفحة «إميليا كلارك» عن غضبها بسبب التعليقات التي تتضمن صور «كوميك» عمرو مصطفى، على إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها مساء أمس.

ومازح الحساب الخاص بـ«إميليا كلارك» جمهورها المصري حيث قامت بتعديل صورتها مع محمد صلاح بطريقة الـ «فوتوشوب»، لتضع وجه الملحن عمرو مصطفى بدلًا منه، وذلك بعد ما عبرت عن غضبها، مساء أمس، بسبب إرسال صورة «كوميك» الملحن عمرو مصطفى لها، من قبل جمهورها المصري تعليقًا على أحد صورها، قائلة: «توقفوا عن إرسال هذه الصورة لي».

حقيقة حساب إميليا كلارك على «فيس بوك»

ولا يعتبر حساب إميليا كلارك هو الحساب الرسمي الخاص بالممثلة الإنجليزية بالرغم من توثيقه، فالحساب ليس تابع لها بشكل شخصي، ولكن يديره عدد من محبيها ويضم أكبر عدد من معجبيها حول العالم، ويتابعها على الصفحة ما يقرب من مليون و200 ألف متابع.

وكان الحساب الذي تم تدشينه في أبريل 2012، يحمل اسم «Katy Perry: Part Of Me Australia»، وكان يضم محبي المغنية الأمريكية «كاتي بري» إلا أنه تم تغييره في أكتوبر 2021، لتكون صفحة خاصة بـ «إميليا كلارك»، وهناك 7 أشخاص مسؤولين عن إدارة الحساب من بينهم 3 مصريين، وهو ما يفسر استخدام الـ «كوميك» الرائجة في مصر.

من هي إميليا كلارك

«إميليا كلارك» ممثلة إنجليزية، درست في مركز الدراما بلندن، وظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ولكنها حصلت على شهرة واسعة من خلال تقديمها لشخصية «دنيرس تارجارين» أو «أم التنانين» في مسلسل «Game of Thrones»، وترشحت عن أدائها في المسلسل لـ 4 جوائز «إيمي»، كما صنفتها مجلة «تايم» كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.