«مطبخ الخير» يقدم 300 وجبة إفطار للفقراء في دسوق يومياً

سنوات طويلة من العمل الخيري، وتحديداُ إطعام الفقراء أو الأكثر احتياجاً، تستمر طوال أيام الأسبوع، ليأتي شهر رمضان الكريم ومعه زيادة الخير، حيث يقدم «مطبخ سواعد الإطعام» في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، 300 وجبة يومياً لمن يستحق في إطار مشروع «إفطار صائم»، حيث يقوم المتطوعون بتوزيع الوجبات بشكل يومي على أسر الفقراء والفئات الأكثر احتياجاً.

«ميادة»: بنطبخ بأعلى جودة لأهالينا

بروتين بكافة أنواعه من لحوم وأسماك وكفتة، بجانب المخلل والسلطة والشيبسي، والفاكهة أو عصير، تلك هي مكونات وجبة إفطار الأسرة الصائمة في شهر رمضان، وفقاً لـ«ميادة مصطفى»، من فريق القائمين على مطبخ سواعد الإطعام بمدينة دسوق، والتي تابعت بقولها: «في ناس كتيرة متطوعة، احنا بنطبخ بنفسنا ومعانا شيف متطوع علشان نطلع الأكل بأعلى جودة لأهالينا».

«أبو الحسن»: نعمل منذ سنوات ونتاجر مع الله

شباب وجدوا أن أعظم ما يقدمونه للأكثر احتياجاً، هو إطعامهم، لوقايتهم من مد أيديهم للغير، وفقاً لـ«محمود أبو الحسن»، احد القائمين على المبادرة، وقال: «بقالنا سنين شغالين وربنا بيكرمنا، لقينا إن أفضل الطرق لمساعدة الفقراء هي توزيع طعام مجاني لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة»، وأضاف: «الناس بتثق فينا علشان كدا ربنا بيكرمنا بخير كتير من عند ربنا، وبنعمل الوجبات وبنغلفها ونوزعها على الأسر فى سرية تامة، بهدف التجارة مع الله».

تبرعات عينية ومادية يقبلها القائمون على المبادرة من المتبرعين، ليقوموا بإعداد 300 وجبة يومياً لإطعام الفقراء، بعد إعداد كشوف بأسماء الأسر المستحقة وعمل بحث اجتماعي، عن طريق جمعية «الطريق إلى الله الخيرية»، المشهرة منذ سنوات من وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لـ«أبو الحسن»: «بنستقبل كل انواع التبرعات من القادرين لكفالة غير القادرين، أرز ومكرونة ولحوم وأسماك وشيبسي ومخللات وبطاطس وكل انواع الخضار، وكل يوم بنطبخ وجبات مختلفة، المهم أنها تحتوي على القيم الغذائية اللازمة للتغذية، وبنكون حريصين على تغليفها بشكل جيد، وتوزيعها قبل الإفطار بوقت كاف».