تفاصيل طعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح في الغربية.. شهادة في جلسة عرفية

كشفت التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على إمام وخطيب مسجد الست ذكية، بسلاح أبيض وعصا، وذلك عقب صلاة التراويح، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في اليد وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد.

تفاصيل الواقعة

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية، أن المتهم ويدعى «أحمد . ع. ر»، في العقد الثالث من عمره، محامي، ولكنه لا يمارس المهنة منذ فترة، ولديه محل لبيع السجائر، قام بالتعدي على إمام المسجد بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح في الشارع بسلاح أبيض وعصا خشبية، وذلك خارج حرم المسجد، بسبب شهادة المجني عليه ضد المتهم في جلسة عرفية بشأن خلاف بين المتهم وشقيقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

جروح قطعية وكدمات

بداية الواقعة كانت بالأمس الخميس، عقب انتهاء صلاة التراويح في مسجد الست ذكية، في شارع الجيش، بمركز كفر الزيات، عندما فوجئ الشيخ سامح هريدي إمام، وخطيب المسجد، بأحد الأشخاص يتهجم عليه، عقب خروجه من المسجد، وطعنه في اليد بواسطة سلاح أبيض، وأيضا التعدي عليه بـ«شومه»، ما سفر عن إصابته بجرح قطعي في اليد وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد، ونقل المجني عليه إلى مستشفى كفر الزيات العام من أجل تلقي العلاج.

أخطر اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بالواقعة، وحرر محضر وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.