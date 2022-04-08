معلومات عن حفيد الإمام الشعراوي بعد رحيله المفاجئ: دفن في دقادوس

رحل عن عالمنا محمد عبدالرحيم الشعراوي، أكبر أحفاد الشيخ الشعراوي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بدقادوس ميت غمر، ونعته صفحته الرسمية على موقع التواصل، أمس، مؤكدة خبر وفاته، وسط حالة من الحزن عليه من محبيه.

وجاء نعي حفيد الإمام الشعراوي على صفحته: «الواقفون بباب الله ماخُذلوا، الواقفون بباب الله ما ذلوا، الواقفون بباب الله جُبروا، بسم الله الرحمن الرحيم، "كل نفسٍ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور".

وأضافت الصفحة في نعيه: «في ذمة الله الأستاذ محمد عبدالرحيم محمد متولي الشعراوي، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، بدقادوس ميت غمر، عزاؤنا أنها دنيا نودعها وكل من على الأرض مُرتحل، بإذن الله إلى جنات ونهر في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر».

العزاء اقتصر على تشييع الجنازة

وقال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم، إنه تم دفنه بمقابر الأسرة والعزاء كان مقتصرا على المقابر دون إقامة أي مراسم رسمية للعزاء.

وعن حفيد الشعراوي محمد عبدالرحيم الشعراوي، قال الساعاتي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هو أكبر أحفاد الشيخ الشعراوي، ونجل الابن الأكبر للشيخ الشعراوي عبدالرحيم، وهو في العقد الخامس من عمره، وكان حفيد الإمام الشعراوي، موظف بمعهد الشيخ الشعراوي بميت غمر، من ذوي الهمم، وكان يقطن في الإسكندرية ودقادوس مسقط رأس والده».

كان صوفيا كبيرا

وتابع الساعاتي: «كان رحمة الله عليه يلبي الدعوات لأحباب جده الشيخ الشعراوي وأصدقاء والده، وكان مما حباه الله تعالى به أنه كان صوفيا كبيرا ويتمتع بما يسمى بالكشف».