على من تجب زكاة المال.. دار الإفتاء توضح نصابها ومصارفها

على من تجب زكاة المال؟ واحد من الأسئلة التي كثر البحث عنها في الآونة الأخيرة، وتناولته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، التي أوضحت مصارفها وفقًا لما جاء في القرآن الكريم، إذ أكدت أنّ الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

على من تجب زكاة المال؟

وبخصوص الإجابة على سؤال من تجب زكاة المال؟ قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنّ زكاة المال تفرض على من يملك ما يوازي 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبالإضافة إلى موضوع على من تجب زكاة المال فقد بينت الآية الكريمة مصارف الزكاة وهي:

1- الفقراء.

2- المساكين.

3- العاملين عليها.

4- المؤلفة قلوبهم.

5- وفي الرقاب.

6- الغارمين.

7- في سبيل الله.

8- ابن السبيل.

مصارف زكاة المال

وقالت دار الإفتاء في شرح موضوع على من تجب زكاة المال ومصارفها، إن الله قد جعل في صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، ولذلك خصَّهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «... فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه، وعبرت الآية باللام المفيدة للمِلك، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك، فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.