شباب يوزعون 500 وجبة إفطار يوميا في كفر الشيخ.. مسلم ومسيحي إيد واحدة

مجموعة من الشباب الأقباط والمسلمين، حملوا على عاتقهم توزيع الوجبات وإفطار الصائمين في أكبر مائدة رمضانية بمحافظة كفر الشيخ، منذ قرابة الـ 7 سنوات، يدعمهم أحد رجال الأعمال ومحبي الخير، يتطوعون بشكل يومي للوقوف في مكان المائدة يجهزون الوجبات ويغلفونها ثم يقومون بالتوزيع على بعض الأسر بجانب تجهيز مائدة إفطار للعابرين والمسافرين وغيرهم.

أمام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، يقف المتطوعون داخل خيمة كبيرة وبجانبهم أحد الطباخين، يجهزون نحو 500 وجبة إفطار بشكل يومي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في العاصمة، وذلك بعد عمل حصر بالأولى بالرعاية، بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية، وفقا للدكتور مدحت يوسف، صاحب المبادرة «بقالنا سنين بنعمل المائدة وهي عبارة عن جزأين، جزء توزيع على الأسر بعدد أفرادها، وآخر لتجهيز الوجبات على المائدة بجوار الخيمة، بهدف إفطار صائم وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء».

مائدة إفطار الصائم بكفر الشيخ تهدف لتخفيف العبء على المواطنين

يقف «أحمد» و«جورج» يد واحدة لا فرق بينهما، يضربان مثلا رائعا في الوحدة الوطنية والتكافل والتراحم، يجهزان الوجبات ويوزعانها على الأكثر احتياجا، «مفيش فرق بينا مسلم ومسيحي إيد واحدة لأن هي دي مصر، وكلنا بنشارك في عمل الخير، ومن أجل خدمة أهالينا، بنقف جنبا لجنب مع بعض»، هكذا يقول جورج سمير، أحد المشاركين في المائدة.

«بنجهز كل حاجة مع بعض، بدءاً من شراء الخضار واللحوم والأسماك والعيش، وانتهاءً بتوزيع الوجبات على من يستحق»، يقولها أحمد ذكي، أحد القائمين على تجهيز مائدة رمضان في كفر الشيخ، مشيراً إلى أنهم يتعاونون معاً من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين «أاتعودنا نعمل كدة علشان مشروع إفطار الصائم دا بيخفف عن الأسر المحتاجة كتير، بيبقوا عارفين أن فطارهم كل يوم من عندنا».

مكونات وجبات الإفطار على مائدة كفر الشيخ

«لحوم وكفتة وفراخ وخضار وأسماك»، تلك هي مكونات الوجبات الغذائية الذي يوزعها مسؤولوا مائدة الخير في كفر الشيخ، وفقا للدكتور مدحت يوسف، صاحب الفكرة والداعم الأساسي لها، «بنقسم 3 أيام فراخ ويومين لحوم ويوم سمك، وطبعا الفراخ واللحوم لازم يكون معاها خضار وأرز وسلطات وعيش وتمور أو عصير، الأسماك بتكون عبارة عن سمكتين بلطي كبير الحجم أو سمكتين بوري حجم معقول، وطبق أرز كبير، وسلطات وخضار وتمور وعصائر، وبندي لكل أسرة وجبات على حسب أفرادها».