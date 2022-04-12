رقم قياسي في مبيعات الأسلحة الإسرائيلية.. 11.3 مليار دولار خلال 2021

نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم، بيانات بشأن المبيعات السنوية للأسلحة الإسرائيلية، موضحة أن أوروبا اشترت 41% من الإجمالي، في مقابل 34% لآسيا والمحيط الهادئ، وأخيرًا أمريكا الشمال بنسبة 12%.

ووفقًا لما نقله موقع "آي 24" الإسرائيلي فإن المبيعات السنوية وصلت إلى مستويات قياسية جديدة عام 2021، لافتًا إلى أن الصادرات الدفاعية بلغت 11.3 مليار دولار العام الماضي في مقابل 8.3 مليار دولار في عام 2020.

زيادة بنسبة 55% خلال عامين

وأوضحت مديرية التعاون الدفاعي الدولي المعروفة في إسرائيل، أن أرقام الصادرات الدفاعية الإسرائيلية تضاعفت للمرة الأولى، لتصل إلى زيادة بنسبة 55% في خلال عامين. فيما قال يائير كولاس رئيس مديرية التعاون الدفاعي الدولي بوزارة الأمن الإسرائيلية، في تصريحات صحفية له أمس الإثنين، إن الطلب على المنتجات الدفاعية الإسرائيلية ارتفع، مما تجلى في زيادة حادة في المعاملات بين الدول.

أوروبا أكبر مشتر للسلاح الإسرائيلي

أوضح الموقع الإسرائيلي أن القارة الأوروبية هي أكبر مشتر للسلاح الإسرائيلي بنسبة بلغت 41% من إجمالي الصادرات، وتتبعها آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بنسبة 15%، وأخيرًا قارة أمريكا الشمالية بنسبة 12%.

وقال رئيس مديرية التعاون الدفاعي الدولي بوزارة الأمن الإسرائيلية، إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم يخلق طلبًا كبيرًا على الأنظمة التكنولوجية المتطورة في إسرائيل.