 الإحصاء: 17% زيادة في أعداد دارسي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2020/2021، التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب بالقطاعين؛ لتطوير المهارات البشـرية واكتسـاب خـبرات إضافـية في مختلف التخصـصات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم المؤشرات الخاصة بالتدريب في القطاعين الحكومي والخاص:

المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص

وصل عدد المـؤسسـات التي تمارس التدريب 590 مؤسسة عــام 2020/2021 مقابل 609 مؤسسـات عام 2019/2020، وذلك بنسبة انخفاض 3.1%.

ويرجع سبب الانخفاض إلى غلق بعض المؤسسات التدريبية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وتضـم محافظة القاهـرة العــدد الأكبـر مـن تلك المؤسسات بـ121 مؤسسة، تليها القليوبية بـ41.

المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي

أشارت النشرة إلى وجود 481 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي عام 2020/2021 مقابل 487 مؤســسة عـام 2019/2020، وذلك بنسبة انخفاض 1.2%.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بـ109 مؤسسات، بنسبة 22.7% من إجمالي عدد المؤسسات.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بـ188 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.1% من إجمالي عدد المؤسسات التدريبية في القــطاع الـحكومي «المنهجي / غير المنهجي».

- التعليم المنهجي: يتبع أسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.

- التعليم غير المنهجي: يتبع أسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.

المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي

بلـغ إجمالي مراكز التدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 109 مراكز منها 4 منهجي، 105 غير منهجي عام 2020/ 2021 مقابل 122 مركزا منها 9 منهجي، و113 غير منهجي عام 2019/2020 بنسبة انخفاض 10.7%.

واحتلت محـافظة السويس المرتبة الأولى بين باقي المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز بإجمالي 14 مركز تدريب مهني بنسبة 12.8%، تليها محافظة القاهرة بـ 12 مركز تدريب بنسبة 11% من إجمالي عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية.

الدارسون بالمؤسسات التدريبية

بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 100126 دارسا عام 2020/2021، مقابل 85609 دارسين عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 17%.

وبلغ عدد الدارسين بالتعليــم المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 2161 دارسا عام 2020/2021 مقابل 4791 دارسا عــام 2019/2020، وذلك بنسبة انخفاض 54.9%.

ويرجع سبب الانخفاض إلى غلق بعض المؤسسات التدريبية نتيجة لجائحة كورونا.

الخريجون بالمؤسسات التدريبية

بلغ عدد خريجي التعـليم المنهجي بالقطاع الحكومي 32438 خريجا عام 2020/2021 مـقابل 25384 خريـجا عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.8%.