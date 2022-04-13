«غيث» يستجيب لحالة إنسانية.. توفير شقة لـ«سمير» وفرشها بالكامل بالإسماعيلية

البرنامج الإماراتي «قلبي اطمأن»، يواصل جولاته الإنسانية التي يمشي خطاها على مهل، مستجيبا لحالة إنسانية في محافظة الإسماعيلية، نشرت عنها «الوطن» خلال العام الماضي، وظهر في الحلقة العاشرة من الموسم الخامس.

«غيث» التقى بالجد «سمير» في قرية «نفيشة»، في محافظة الإسماعيلية، الذي كان يعاني من عدم وجود سكن لأسرته، خاصة مع وجود اثنين من أبنائه، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الجد سمير: ربنا سمع دعائي

«بائع متجول» يقول إن الحال ضاق به في السنوات الأخيرة، واضطر لفرش الرصيف في كشك صغير في منطقة نفيشة، متخذا منه مسكنا مع بعض أفراد أسرته.

وتابع: «احنا أسرة 9 أفراد، استأجرت شقة صغيرة في مدينة المستقبل، ومع زيادة الإيجار، اضطر صاحبها لطردنا، فمنحنا شخص شقة أصغر تأوينا لفترة مؤقتة، لحين إيجاد سكن أو توفير الإيجار، لكنها لا تسع للأسرة بالكامل، واضطررت للنوم على الرصيف».

حاول الجد سمير إيجاد فرصة عمل بتجهيز الكشك كمقهى صغير، إلا أنه تعرض للسرقة في الفترة الأخيرة، ولم يتبقى له سوى بعض الأواني غير الصالحة لإقامة أي مشروع.

توفير سكن للجد سمير

برنامج «قلبي اطمأن»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وفر شقة للجد سمير، تسع لإقامة أسرته في مدينة الإسماعيلية، إضافة إلى فرشها بالكامل، وتوفير مبلغ لبدء مشروع للإنفاق على أسرته.

الجد «سمير» في تصريحات لـ«الوطن»، قال: «لم أتخيل أن يأتي لي أحد من الإمارات، ويساعدني، أنا متاكد إن الخير موجود، وأن ربنا كان بيسمع دعائي في الليل، وفي وقت المطر».

وتابع: «لما قالي هنجيب لك شقة ماصدقتش في الأول وأعطاني مقدم الشقة، وبعدها بأيام، جاءني اتصال، وبالفعل تم توفير شقة لي وفرشها بالكامل».

وقال الجد سمير: «قلبي اطمأن دلوقتي على بناتي، وربنا سمع لي قبل ما أموت، لأني كنت خايف عليهم، الله يرحم الشيخ زايد ويحفظ أولاده ويحميهم».