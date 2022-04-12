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عاجل .. «التعليم» تتعاقد لرفع محتوى الكتب الدراسية إلكترونياً

التعاقد من 6 ابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي

كتب:

محمد مجدي
01:31 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع دار نهضة مصر لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

يأتي ذلك اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار 4 سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.