عاجل .. «التعليم» تتعاقد لرفع محتوى الكتب الدراسية إلكترونياً

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع دار نهضة مصر لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

يأتي ذلك اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار 4 سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.