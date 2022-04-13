التنورة بالغوري ووائل الفشني في قصر الأمير طاز بأمسيات رمضان اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التنورة بالغوري ووائل الفشني في قصر الأمير طاز بأمسيات رمضان.. أهم أخبار اليوم»، حيث سينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له، احتفالا بشهر رمضان المعظم، وستستضيف قبة الغوري بشارع الأزهر عرض فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة تنظم أمسية شعرية غنائية

ومن المقرر أن تقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، ومن ناحية أخرى وفي قصر الأمير طاز في حي الخليفة، من المقرر أن يقدم الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية، وعلى جانب آخر من المقرر أن تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأمسية الشعرية الغنائية بعنوان «ليلة مضيئة مع شعر المديح النبوي والتصوف»، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جولة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا تنطلق التاسعة مساءًا

وعلى الصعيد الرياضي فعشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباريات كرة القدم من العيار الثقيل، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع منافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني، فيما يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار جولة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءً.