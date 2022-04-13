فضل سورة يس وأسرارها.. من قرأها كتب الله له قراءة القرآن عشر مرات

يغفل كثير من المسلمين فضل سورة يس وأسرارها، والتي يطلق عليها «قلب القرآن»، فللسورة أفضال عظيمة من بينها قضاء الحوائج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة الصبح، وكان الصحابة والتابعون يحبون قراءتها عند الميت، حتى جاء أثر أنها ما قرئت عند ميت إلا وخفف الله عنه، وتعدد أحد أسباب تيسير الأمور.

فضل سورة يس

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية، أنه ورد الشرع بفضل سورة يس وأسرارها وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

أسرار وفضل سورة يس

وقال الشيخ الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في لقاء تليفزيزني له، عن فضل سورة يس وأسرارها، إن سيدنا عبدالله بن عباس قال، إنها سبب في تيسر الأمور، فمن قرأ يس حين يصبح، أعطي يسر يومه حتى يمسي، من قرأها حين يمسي، أعطي يسر ليلته حتى يصبح، وعن يحيى بن أبي كثير قال من قرأ يس حين يصبح، كان في فرج الله حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي كان في فرج الله حتى يصبح.

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن سورة يس تعد سببا في التيسر والفرج وقضاء الحوائج، وكانت تقرأ بنيه الرزق وقضاء الحوائج، فقال العلماء إنها تقرأ عن الميت كونها تخفف عن الميت، وتيسر وتسهل خروج الروح.

عدية يس

وعن «عدية يس» علق الشيخ رمضان عبد الرازق بأنه ليس لدينا دليل عليها، ولا أصل لها، ليضر الانسان بها غيره، أو يعرف بها مجهول فهذا لم يرد في أي سورة من القرآن، مضيفاً أن القرآن لا يأتي إلا بالخير وغفران الذنوب وقضاء الحوائج، وسعة الأرزاق، كما ورد في السير أن رسول الله قرأ سورة يس عند الخروج من المنزل عند الهجرة.

سورة يس

وأوضح عبد الرازق أن سورة يس تتكون من 83 آية عبارة عن مقدمة و3 محاور، المقدمة تبدأ من الآية 1 وحتى الآية 12 وتتحدث عن القرآن وقيمته، وأنه كتاب من عند الله جاء لينقذ الناس، أما المحور الأول من الآية 13 وحتى الآية 32 يتحدث عن قصة أصحاب القرية وأنها أرسل إليها 3 أنبياء في وقت واحد، والمحور الثاني من الآية 33 وحتى الآية 47 ويتحدث عن دلائل وحدانية الله رب العالمين، وقدرة الله، والثالث من 48 وحتى آخر السورة، 83، ويتحدث عن البعث والحساب والنشور، فسورة يس معنية بإثبات البعث والنشور.