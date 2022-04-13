ما حكم تارك الصلاة وهل يبطل صيامه؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم تارك الصلاة من الأسئلة الرائجة في محركات البحث، خاصة خلال الشهر الكريم، إذ يحرص كثير من المسلمين التقرب إلى الله، ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، فكان حكم تارك الصلاة بمثابة الإثم، فهي لا تسقط إلا بغياب العقل غيابا كاملا.

حكم تارك الصلاة

وعن حكم تارك الصلاة، يقول الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فى هذا الشأن، إن الدين الإسلامي حرص على أدائها، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام كالصيام والحج.

حكم الصيام دون الصلاة

وفي ذكر حكم تارك الصلاة أثناء الصيام، قالت دار الإفتاء المصرية: «من صام وهو لا يصلي، فصومه صحيح، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب».

ركن من أركان الإسلام الحنيف

وقالت دار الإفتاء في فتواها بشأن حكم تارك الصلاة إن كل عبادة من العبادات المفروضة في الإسلام، لها أركانها وشروطها الخاصة بها، وأداء المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات، فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمته من جهتها، لكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخرى، فمن صام وهو لا يصلي، فصومه صحيح غير فاسد، لأنه لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثم شرعا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

ترك الصلاة: محزن ومن الكبائر

ويقول الدكتور مجدي عاشورمستشار مفتي الجمهورية إن حكم تارك الصلاة محزن، والصلاة مناجاة من العبد لربه عن طريق الذكر والدعاء، واستند في حديثه إلى قول الله تعالى: «قد أفلح المؤمنون.. الذين هم في صلاتهم خاشعون». وترك الصلاة يعد أمر محزن وكبيرة من الكبائر.