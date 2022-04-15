موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في أسيوط

توقيت أذان المغرب اليوم 14 رمضان في أسيوط، حيث اعتاد سكان المحافظة البحث بشكل يومي، منذ أول يوم في شهر رمضان، عن موعد الإفطار وأذان المغرب، استعدادا لتحضير وجبات الإفطار، تحسبا لاختلاف موعد الأذان.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظة أسيوط، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 14 رمضان في محافظة أسيوط، سيكون في تمام الساعة 6:20 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وذلك وفقا لإمساكية رمضان 2022 والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان

عن مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان في أسيوط، فجاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الساعة 4:04 صباحًا.

- الشروق في الساعة 5:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:55 مساءً.

- موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.

وفى سياق آخر، أشار الدكتور عاصم قبيصي وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط، إلى أنه سيتم توزيع 29 طن من اللحوم بالإضافة إلى 35 ألف من الشنط الغذائية على المستحقين بالقرى والنجوع وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف خلال انطلاق قافلة الأوقاف.

أشار قبيصي إلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع على الأسر المستحقة.