تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في «أحداث قسم شرطة العرب» لـ21 مايو

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم شرطة العرب» لجلسة 21 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وأمانة شر عصام سليم وإيهاب محمد علي.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سابقًا، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 اخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم العرب».

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

الهجوم على قسم شرطة العرب

وحُكم على المتهمين في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

أحداث قسم شرطة العرب ببورسعيد

ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع، في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.