هل التبرع بالدم يؤثر على صحة الصوم؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا من أحد المواطنين يقول فيه: «هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟ وهل يؤثر ذلك في صحة الصوم؟»، وقد أجاب المركز اليوم على السؤال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضمن سلسلة فتاوى الصيام التي ينشرها خلال شهر رمضان المبارك بعنوان «فقهيات رمضان».

حكم التبرع بالدم في الصيام

وبخصوص موضوع حكم التبرع بالدم في الصيام جاءت إجابة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كالآتي: «يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.. والله تعالى أعلم».

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض

وفي فتوى أخرى سابقة تتعلق بموضوع حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز قراءة القرآن من المرأة في وقت عادتها الشهرية، بينما ذهب المالكية إلى الجواز.

واختتم المركز فتواه بقوله: «وللمرأة أن تقرأ القرآن وتقلد مَن أجاز، من غير مس المصحف، كأن تقرأ من حِفظها أو من هاتفها؛ إذ لا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف».