تعرف على شروط وثواب صلاة الضحى.. سنة النبي ومن أفعال الأوابين

تحت عنوان «صلاة الضحى .. صلاة الأوابين» نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تقريرًا عن شروط صلاة الضحى وثوابها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أنَّ المداومة على هذه العبادة التي تعد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الأوابين.

شروط صلاة الضحى

وبخصوص شروط صلاة الضحى قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صلاة الضحى صلاةٌ تُؤدَّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بـ10 دقائق تقريبًا.

ولفت مركز الأزهر أنه تسمَّى صلاة الضحى صلاة الأوَّابِينَ، أي: التَّوابين كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى، مؤكّدًا أنَّ صلاة الضحى سنة مؤكّدة، واظب سيدنا رسول الله على أدائها، وأوصى بها ورغَّب فيها ويستحب محافظة المسلم عليها يوميًّا.

ثواب صلاة الضحى

وبالإضافة إلى شروط صلاة الضحى فإن المركز أوضج أن ثوابها يعدل ثلاثمائة وستين صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان؛ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». [أخرجه مسلم].

وأكّد المركز أن للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصلها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

واختتم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بقوله: «يؤدي المسلم واجباته الحياتية والوظيفية وله على ذلك أجر من الله سبحانه، والاجتهاد في النوافل خير ما ينشغل به العبد في وقت فراغه، بما لا يؤثر على عمله أو وظيفته».