الاضطرابات تشعل السويد بعد إحراق سياسي نسخة من المصحف تحت حماية الشرطة

لا تزال الاضطرابات في السويد تشتعل لليوم الثالث على التوالي وذلك على خلفية إحراق سياسي نسخة من المصحف الشريف تحت حماية قوات الشرطة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام سويدية وعالمية.

حرق المصف في جنوب السويد

وحول التفاصيل، فإن الواقعة حدثت في جنوب السويد، وذلك إثر تصعيد يقوده حزب سياسي يميني متطرف ومعاد للإسلام، وتضمن التصعيد فعاليات لحرق نسخ من المصحف ومسيرات مستفزة لمشاعر المسلمين.

العشرات ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في سيارات وإطارات وصناديق قمامة

ومن جهتها قالت الشرطة السويدية إن نحو 100 شخص معظمهم من الشباب ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في سيارات وإطارات وصناديق قمامة، وأقاموا سياجاً في بلدة لاندسكرونا، بعد أن قررت السلطات نقل مظاهرة كان من المقرر أن يقيمها حزب سترام كورس اليميني المتطرف هناك إلى مدينة مالمو القريبة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً إلى الجنوب.