عاجل.. النيابة تصرح بدفن جثمان شاب انهار عليه عقار في دار السلام

صرحت النيابة العامة، اليوم الأحد، بدفن شاب لقي مصرعه، بعدما انهار عليه عقار في أثناء إزالته بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام.

بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن في القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة في أحد شوارع منطقة عزبة خير الله في دار السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة لشاب أسفل أنقاض عقار مكون من 5 طوابق.

تحريات الأمن عن الواقعة

وتبين من التحريات أنّ الشاب كان يجمع حديدًا أسفل العقارات التي تزال بالقرب من الطريق الدائري، وانهار عليه عقار مكون من 5 طوابق، ونجح رجال الإنقاذ البري في انتشال جثته ونقلها إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.