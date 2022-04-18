للطلاب وأصحاب المؤهلات ..استخراج تصريح سفر مستعجل فى 7 خطوات

مع اقتراب فصل الصيف، ورغبة الكثير من الشباب فى السفر إلى الخارج من أجل الاستمتاع أو العمل لفترة مؤقتة خلال الإجازة الدراسية، يتطلب الأمر استخراج تصريح سفر مستعجل، وذلك من إدارة التجنيد والتعبئة التابعة الى هيئة التنظيم والإدارة، والتي قامت بتسهيل خطوات استخراج تصريح سفر مستعجل للراغبين، من الشباب، على السفر بشكل سريع إلى أي مكان خارج مصر، سوء كانوا طلبة، أم كانوا حاصلين على مؤهلاتهم الدراسية.

خطوات استخراج تصريح سفر مستعجل

وتتم عملية التسجيل إليكترونيات لطلب استخراج تصريح سفر مستعجل، من خلال الموقع الخاص بإدارة التجنيد.

- الدخول على موقع إدارة التنظيم والإدارة «إدارة التجنيد والتعبئة»، من خلال الرابط الأليكتروني

- قم بكتابة كل البيانات المطلوبة، وبمنتهى الدقة.

- يجب أن يتم تحديد، السبب من السفر، والمكان الذي سيتوجه اليه.

- قم بالضغط على تسجيل البيانات، وتأكد من إتمام عملية التسجيل.

- قم بكتابة رقم الطلب الذى سيظهر لك على الشاشة.

- قم بمتابعة موقفا الطلب المقدم من خلال الرابط الأليكتروني

- في حالة الموافقة ستقوم بتسديد الرسوم المحددة لاستخراج التصريح.

وكانت إدارة التجنيد قد خصصت عدة أرقام هاتفية للتواصل في حالة تواجد مشكلة أثناء تسجيل الخدمة هي (0226332871 - 0226339824 - 0226336821).

هذا وفى سياق اخر، وضعت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدة شروط لاستخراج جواز سفر مستعجل للطلبة الراغبين بالسفر الى الخارج وتتضمن كل من.

خطوات استخراج جواز سفر للطلبة

- تقديم طلب للحصول على جواز سفر من مصلحة الجوزات.

- ملء استمارة استخراج جواز سفر، تحتوي على كل البيانات بمنتهي الدقة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد دراسي من الجامعة.

- شهادة تحدد موقفة من التجنيد.

- صورة من كارنيه السنة الدراسية الحالية بالنسبة للإناث.

- 3 صور حديثة ، على أن يكون بمقاس 4×6.

- دفع الرسوم والدمغات المطلوبة لاستخراج جواز السفر.