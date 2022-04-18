رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر وشم النسيم وتحرير سيناء

يبحث الكثيرون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الإلكترونية المختلفة عن موعد الاجازات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها إجازة عيد العمال 2022، واجازة عيد الفطر المبارك 2022، وإجازة عيد شم النسيم، وإجازة عيد تحرير سيناء، وهي المواعيد التي تُحدد بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء المصري.

الحكومة تُحدد موعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر المبارك بقرار واحد

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2022، بقرار مُجمع مع إجازة عيد الفطر المبارك 2022، تبلغ مدته 6 أيام كاملة، تبدأ من يوم السبت 30 إبريل، وحتى الخميس 5 مايو، بحيث تكون تلك الفترة لـ«الاجازتين».

ولم يتضمن قرار رئيس الوزراء بالنسبة لموعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر، القطاع الخاص، ومن المُرتقب أن يُصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال الساعات القليلة المقبلة قراراً بشأن فترة الاجازة للقطاع الخاص لتلك المناسبتين.

واقتصر قرار رئيس الوزراء على كلاً من شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل حتى الخميس 5 مايو.

موعد إجازة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء في يوم واحد دون ترحيل

أما القرار الأخر، الذي تزايد بحث المواطنين حوله في الساعات والأيام الماضية، فكان موعد إجازة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، فظهرت توقعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم ترحيل إجازة شم النسيم لتكون يوم الإثنين الموافق 25 إبريل، مع ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء لتصبح يوم الخميس الذي يليه، لكن رئيس الوزراء حسم تلك الأنباء والشائعات بقرار رسمي أصدره اليوم، تضمن موعد إجازة كلاً من عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان رسمي صادر عنها اليوم، إن موعد اجازتي عيد شم النسيم 2022، وعيد تحرير سيناء 2022، سيكون يوم الإثنين الموافق 25 إبريل.

وعلى نقيض القرار السابق من رئيس الوزراء بشأن موعد إجازة عيد العمال 2022 وعيد الفطر، فإن القرار تضمن القطاع الخاص، بالإضافة للجهات الحكومية السابق تضمينها في القرار آنف الذكر.