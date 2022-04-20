الدكتور هاني الناظر يكشف أوقات ضرر وفائدة التعرض لأشعة الشمس.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية إن أشعة الشمس لها أوقات تكون مفيدة وأوقات أخرى تكون مؤذية، فالفترة التي تعقب فترة الشروق والفترة قبل الغروب تكون الأشعة فوق البنفسجية قوية الموجة، وتكون مفيدة للجلد حيث تعمل على تكوين فيتامين د، ولذلك نحرص على التعرض لها، أما فترة الظهيرة في هذا الوقت من العام والفترات المقبلة، حيث تكون الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا تكون هذه الفترة صعبة للغاية وتمثل خطورة على الجلد، حيث يكون دور الأشعة فوق البنفسجية قصيرة وفوق المتوسطة وتكون مؤذية للجلد.

الالتهابات التي تسببها الشمس تكون عبارة التهابات بالجلد وحروق

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق والإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التعرض لـ أشعة الشمس في الأوقات التي تضر بها الجلد قد يصل الضرر بها لالتهابات أو الحروق، موضحا أن الالتهابات التي تسببها الشمس تكون عبارة التهابات بالجلد وحروق تصل لدرجة الحروق الناتجة عن التعرض لمياه ساخنة جدا على الجلد، خصوصا أصحاب البشرة البيضاء.

هناك فارق بين البشرة السمراء والبشرة البيضاء في تحمل أشعة الشمس

وشرح استشاري الأمراض الجلدية أنه هناك فارق بين البشرة السمراء والبشرة البيضاء في تحمل أشعة الشمس، فالبشرة السمراء بها مادة الميلالين التي تتحمل الأشعة نسبيا، أما أصحاب البشرة الفاتحة لا يتحملون إطلاقا الأشعة في هذه الفترات ومن الممكن أن يتعرضوا لحروق شديدة، ولذلك يجب توخي الحذر من التعرض لأشعة الشمس.