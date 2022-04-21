الاعتكاف في رمضان من المنزل.. فرصة خلال العشر الأواخر

الاعتكاف في رمضان واحدة من السنن التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى به أمته، إذ روى أن النبي كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الاعتكاف في رمضان

وروى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فيما يخص الاعتكاف في رمضان: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»، وبعد قرار وزارة الأوقاف بمنع الاعتكاف في المساجد، كخطوة احترازية خوفا من تفشي كورونا، بداء يتساءل البعض عن حكم الاعتكاف في رمضان من المنزل، وهو ما وضحه الأزهر الشريف في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حكم الاعتكاف في رمضان من المنزل

وأوضح الأزهر الشريف أن الاعتكاف في رمضان هو أول الأعمال التي يستحب على المسلم فعلها في رمضان، وأن الاعتكاف يكون في المسجد، ولكن إذا لم يكن الاعتكاف في المسجد متاح بسبب أي ظرف خارج عن إرادته فلا مانع شرعا من الاعتكاف في رمضان من المنزل، إذ أمر الله تعالي سيدنا موسى وقومه «تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً».

وأضاف الأزهر الشريف، أن البيت قد يكون قبلة في ظروف معينة ويصح الاعتكاف في رمضان من المنزل في هذه الظروف، وقد حدث مثل ذلك في فترت انتشار فيروس كورونا، إذ أفتت دار الإفتاء بجواز الاعتكاف في المنزل بسبب كورونا، وذلك لأن الأرض كلها مسجد للمسلمين، ومن تتيح له فرصة الاعتكاف في المنزل فعليه أن يعتكف ويغتنم فضل الاعتكاف في رمضان.

فضل الاعتكاف في رمضان

وحول فضل الاعتكاف في رمضان فقد روى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين»، وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنَ «النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ».