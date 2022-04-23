«الرى»: تأهيل 5 آلاف كيلومتر من الترع فى «الوادى والدلتا»

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٩٥١ كيلومتراً، فى محافظات الوادى والدلتا. وقالت وزارة الرى، فى بيان اليوم، إن «عبدالعاطى» عقد اجتماعاً مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع وتأهيل المساقى، أوضح خلاله أنه يجرى حالياً تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠٦٦ كيلومتراً، إضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل أخرى بأطوال ٢٨٨١ كيلو، تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن إلى ١١٨٩٨ كيلومتراً. وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتراً من المساقى بمحافظات: القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، تم الانتهاء من ٦٨ كيلومتراً منها. وأوضح «عبدالعاطى» أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، التى تنفذها الوزارة حالياً، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى مشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.