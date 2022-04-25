بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يرتل القرآن بصوته (فيديو)

نشر المطرب المعتزل أدهم نابلسي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء ترتيله القرآن الكريم بصوته، وتحديدا آية 35 من سورة الزمر.

ويعد هذا الفيديو، أول فيديو ينشره أدهم نابلسي، عبر صفحته على السوشيال ميديا، بعد فيديو قرار اعتزاله الغناء.

اعتزال المطرب أدهم نابلسي

في 20 ديسمبر 2021، أعلن المطرب أدهم نابلسي خلال فيديو عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام اعتزاله الفن بشكل نهائي، والتقرب إلى الله.

وقال نابلسي خلال الفيديو: «أعلن خلال هذا المقطع، خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، بالنسبة لي الهدف الذي أسعى من أجله، والحلم الذي كنت أنوي تحقيقة، هو فعل كل ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».

كما أعلن أدهم، تعليمه أحكام التجويد في الفترة الماضية، حتى يستطيع قراءة القرآن دون وجود أي أخطاء أثناء تسجيله.

أدهم نابلسي إمام للمصلين

وعقب قرار أدهم نابلسي الاعتزال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأدهم نابلسي أثناء إمامته للمصلين في صلاه العشاء بأحد الجوامع، ما جعل العديدين يشيدون به، وأثرت هذه الصوره دهشت البعض الآخر مرددين «آخر حاجة كنت أتوقعها أدهم إمام للمصليين اليوم»