إقبال على سوق المواشي في بنها قبل أيام من العيد.. وكيلو القائم بـ67 جنيها

شهدت سوق المواشي والأبقار بالقليوبية اليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين والتجار في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك، حيث تسابق التجار والمربون على شراء مستلزمات من العجول والأبقار والماشية لتوفير لحوم العيد.

وبلغ سعر كيلو اللحم البقري القائم الحي 67 جنيهًا بسعر إجمالي للعجل الخاص باللحم ما يقرب من 23 ألف جنيه، فيما ارتفعت أسعار لحوم الجمال ما تسبب في قلة الإقبال عليها هذا الأسبوع.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من داخل سوق المواشي ببنها التقت فيه التجار، ورصدت الأسعار والشوادر المختلفة في إطار خدماتها لقرائها.

الجاموسة الحلابة بـ35 ألف جنيه.. جولة في سوق المواشي ببنها

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وشهدت أسعار الجاموس الحلاب أو البقرة الحلوب كما يطلق عليها التجار 35 ألف جنيه، وأكد الحاج فتحي أقدم باعة السوق أنه يعمل في بيع البقر الحلوب والتربية منذ سنوات وأن السوق شهدت اليوم وجود عدد كبير من التجار والمربين الذين أقبلوا على شراء الجاموس والأبقار بالسوق.

وأشار إلى ان ابنته آلاء، عمرها 9 سنوات بالصف الخامس الابتدائي وتُعد أصغر بائعة مواشي في السوق، ترافقه في العمل لتساعده، فهي تحب المهنة وتذهب معه للسوق كل أسبوع من أجل بيع وشراء الأبقار

أبوه فرنسي وأمه مصرية.. أجمل عجل في سوق المواشي ببنها سعره 22 ألف جنيه

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وخلال جولة «الوطن» في السوق التقت مع الطفل حماد إبراهيم حماد من قرية عرب أبوذكري بالمنوفية ويرافق والده الحاج إبراهيم حماد أحد تجار السوق، وأجرى جولة بالسوق مع المواشي التي يقوم ببيعها ومن بينها عجل خليط فرنسي مصري.

وأكد الطفل حماد أن العجل يبلغ ثمنه 22 ألف جنيه وأنه لأب فرنسي وأم مصرية «هجين» ولكن يغلب على لحمه صفات اللحم البلدي، مشيرًا إلى أن العجول البلدية بلغت في السوق اليوم أسعار بين 20 و25 ألفًا للعجل الواحد حسب الوزن بسعر 67 جنيهًا و73 جنيهًا لكيلو اللحم القائم.