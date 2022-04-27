شيخ الأزهر لـ السيسي: أدعو الله أن يحقق آمال المصريين على يديك

توجه الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، بالدعاء إلى الله بالتوفيق، قائلا: «أدعو لك سيادة الرئيس بالمزيد من عون الله تعالى وسداده وتوفيقه وأن يحقق الله على يديك آمال المصريين وطموحاتهم وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأسأل الله أن يعيد لليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان الأمن والاستقرار، ويخلص العالم من الأوبئة والأمراض».

ووجه الإمام الأكبر التحية لشعب فلسطين البطل تقديرا لصموده وتصميمه على حراسة المسجد الأقصى وحمايته والحفاظ عليه، داعيا الله أن ينصر الحق في أرض فلسطين.

وأضاف الطيب، خلال احتفالية ليلة القدر التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، ولن ينال من قدسيته عبث أحد وسيبقى في عليائه كتابا إلهيا هاديا للإنسانية كلها ولن ينطفئ له نور ولو كره المشركون.