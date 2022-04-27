نشاط المصانع النمساوية هو الأدنى منذ 16 شهرا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في النمسا إلى 57.9 في مارس2022 من 59.3 في الشهر السابق، مما يشير إلى أبطأ توسع في نشاط المصانع منذ يناير 2021.

بحسب التقرير الصادر عن ماركيت إيكونوميكس، كانت الزيادة في الإنتاج ثاني أضعف نمو في الأشهر الـ 15 الماضية، بينما كان النمو بين الطلبات الجديدة والتوظيف خافت أيضا.

ارتفاع تكلفة المدخلات لأعلى مستوى لها

على صعيد الأسعار، ارتفعت تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر واقتربت من المستويات القياسية التي شوهدت في عام 2021 بينما واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء والمستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الشركة المصنعة من أدنى مستوى في 21 شهرًا في مارس لكنها ظلت منخفضة.

بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في النمسا 53.53 نقطة من 2013 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 67 نقطة في يونيو 2021 وأدنى مستوى قياسي عند 31.60 نقطة في أبريل من عام 2020.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في النمسا يسجل 56.80 نقطة

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في النمسا 56.80 نقطة بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النمساوي حول 55.50 نقطة في عام 2023 و 56.50 نقطة في عام 2024.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع للبنك النمساوي أداء قطاع التصنيع، ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الصناعية على خمسة مؤشرات فردية بالأوزان التالية: الطلبيات الجديدة 30 بالمائة، الناتج 25 بالمائة، التوظيف 20 بالمائة، أوقات تسليم الموردين 15 بالمائة ومخزون العناصر المشتراة 10 في المائة، وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع قطاع التصنيع مقارنة بالشهر السابق، يمثل أقل من 50 انكماشًا، بينما 50 يشير إلى عدم وجود تغيير.