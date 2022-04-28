وفاة الإعلامي الرياضي محسن نوح والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة

أعلن الإعلامي أحمد عبدون، رحيل صديقه الإعلامي الرياضي محسن نوح منذ ساعات قليلة، والجثمان حاليا في طريقه لأداء صلاة الجنازة عليه.

وفاة الإعلامي محسن نوح

وقال عبدون لـ«الوطن»، إنهم توجهوا حاليا لأداء صلاة الجنازة على الفقيد، بمسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفن الجثمان بمساكن البساتين الخاصة بأسرته.

معلومات عن الإعلامي محسن نوح

محسن نوح درس في الثانوية الرياضية وكلية التربية الرياضية ولديه دبلومة في علم النفس الرياضي، وسافر المانيا في هذا الشأن أيضا، أي أن كل حياته كانت رياضة.

لعب في نادي الشمس عندما كان عمره 16 سنة، ثم انتقل للنادي الأهلي حتى أصبح عمره 21 سنة، ولكنه لم يستكمل مسيرته الرياضية لأنه كان قد تخرج في الجامعة وكان عليه التركيز في عمله الإعلامي.