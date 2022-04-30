سنة سجن وغرامة تنتظر المتهم بالتعدي على فرد أمن في المعادي

أثار فيديو التعدي على فرد أمن بكمبوند المعادي غضب الكثير من المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأمر النائب العام بتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

التهم الموجهة للجاني

وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحامي بالنقض لبيان العقوبة المنتظرة للجاني طبقا لقانون العقوبات.

وقال المحامي، إنه تم رصد الفيديو من قبل النيابة العامة، وصدر قرار بإحالته محبوسا للمحاكمة العاجلة، ويواجه الجاني عده اتهامات وهي البلطجة واستعراض القوة والضرب والسب.

العقوبة لا تقل عن سنة سجن

أما عن العقوبة المتوقعة، أصدر محفوظ، أن قانون العقوبات المصري حدد عقوبة مثل هذه الأفعال في نص المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 10 لسنة2011، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وأشار إلى أنه في جميع الأحوال يقضي بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر، ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقا لنص المادة 242 عقوبات، وكذلك جرائم السب والقذف التي يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.

واختتم المحامي، بأنه لا بد من توقيع أقصى عقوبة ممكنه على هذا الجاني الذي اعتقد أنه بأمواله ونفوذه قد يعلو فوق أوامر الدين والقانون، وإنما في الحقيقه فقد دنا بأفعاله إلى مستوى أقل من الوحوش البرية وسن لنفسه قانون الغاب، فلذلك استحق العقوبات القانونيه في أقصى درجاتها.