السيسي يصلي العيد في مسجد المشير طنطاوي بجوار أبناء الشهداء

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي في حي التجمع الخامس، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وجلس بجواره طفلين من أبناء الشهداء.

تكبيرات العيد

وبدأت الصلاة بتلاوة قرآنية من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم بدأ المصلون تكبيرات العيد.

صلاة عيد الفطر في مسجد المشير

ويحضر الصلاة مع الرئيس عدد من أبناء الشهداء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.