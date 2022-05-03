مبيعات «البرجر» تفوق التوقعات وتحقق أرباحا بـ270 مليون دولار

أعلنت شركة Restaurant Brands International يوم الثلاثاء، أرباح وعائدات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، مدعومة بنمو قوي في مبيعات المتاجر نفسها من مطاعم Burger King في الخارج، وفقاُ لـ«CNBC».

مبيعات مطاعم البرجر

ارتفعت مبيعات المتاجر الدولية لسلسلة مطاعم البرجر بنسبة 20.1٪ في هذا الربع من العام الحالي، لكنها كانت ثابتة في سوقها المحلية، إذ بدأت السلسلة في تحول لتجديد الطلب، وفي جميع أنحاء العالم، شهد برجر كنج ارتفاعًا لمبيعات المتجر نفسه بنسبة 10.3٪ في هذا الربع.

وأعلنت شركة Restaurant Brands تحقيق صافي دخل للربع الأول بقيمة 270 مليون دولار، أو 59 سنتًا للسهم الواحد، بانخفاض من 271 مليون دولار، أو 58 سنتًا للسهم، عن العام السابق.

وكان هذا أول ربع كامل يتم فيه إدراج استحواذ Restaurant Brands على Firehouse Subs في إيراداتها، وشهدت سلسلة الساندويتش نموًا في مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 4.2٪ في هذا الربع، وفي الولايات المتحدة ارتفعت مبيعات المتجر نفسه بنسبة 4.5٪.

المبيعات الرقمية الأعلى على الإطلاق

وقال الرئيس التنفيذي خوسيه سيل في بيان، إن المبيعات الرقمية في السوق المحلية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الأول، ولم تكشف الشركة عن حجم مبيعاتها على مستوى النظام التي تأتي من القنوات الرقمية، على الرغم من أن مبيعاتها الرقمية وصلت إلى 10 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً لـ«CNBC».

برجر كينج الوحيدة في روسيا

برجر كينج هي سلسلة مطاعم العلامات التجارية الوحيدة التي تمتلك مطاعم في روسيا، من خلال مشروع مشترك حيث تمتلك حصة 15٪، وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتطلع إلى سحب حصتها في المشروع المشترك.

مطاعم برجر كنج الروسية

وشكلت مطاعم برجر كنج الروسية 0.6٪ فقط من إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي، وأدت هذا إلى انخفاض أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 12 مليون دولار خلال الربع الأول.

سلسلة مطاعم Rival McDonald’s

من ناحية أخرى أبلغت شركة Rival McDonald’s عن أرباح بقيمة 127 مليون دولار تتعلق بأعمالها الروسية للربع الأول.

سلسلة مطاعم Tim Hortons

وأبلغت سلسلة Tim Hortons التابعة للشركة، عن نمو مبيعات المتجر نفسه بنسبة 8.4٪ لهذا الربع، والذي يتضمن مكاسب من رقمين في كندا، بينما استغرقت سلسلة المقاهي وقتًا أطول من مطاعم العلامات التجارية الأخرى لتتعافى من الوباء بسبب قيود Covid في السوق المحلية، قبل عام، وتقلصت مبيعات المتجر نفسه بنسبة 2.3٪.