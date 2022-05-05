السيسي يبحث مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لا سيما في ضوء الدور البارز لكل من مصر وفرنسا في مجال قضايا البيئة والمناخ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي، مساء اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

السيسي يبحث مع ماكرون ملفات التعاون الثنائي بين البلدين

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسان بحثا كذلك مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على كافة المستويات.

وصرح المتحدث بأن الرئيس السيسي هنأ نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، مؤكدا على ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

ماكرون يشكر السيسي

وأعرب الرئيس ماكرون عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على التهنئة، مؤكدا حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.