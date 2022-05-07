طالبة جامعية تنهي حياتها لمرورها بأزمة نفسية في بولاق الدكرور

أنهت طالبة جامعية، حياتها بأن قامت بإلقاء نفسها من شقتها بالطابق الخامس بمنطقة بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بإلقاء طالبة جامعية بنفسها من الطابق الخامس على الفور.

تحريات النيابة

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طبلية رئيس المباحث، إلى مكان الحادث وتبين من خلال مناظرة الجثة وإجراء التحريات، أن طالبة جامعية أنهت حياتها بإلقاء نفسها من شقتها بالطابق الخامس.

حالة نفسية وراء الواقعة

واستمع الرائد محمد يحيى معاون المباحث، إلى أقوال أفراد من أسرتها، وتبين أنها تمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب، وعدم وجود شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفنها.