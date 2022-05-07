عاجل.. الحكومة تنفي إصدار تعليمات بوقف بيع المشغولات الذهبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود منشور يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

«إعلامي الوزراء»: منشور وقف بيع المشغولات الذهبية «وهمي»

وقال المركز، في بيان: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية».

ونقل «إعلامي الوزراء» عن وزارة التموين قولها، إن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكل محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

وزارة التموين تحذر من الشائعات: تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري

وحذرت وزارة التموين، المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

وناشد «المركز» جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).