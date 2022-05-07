عاجل.. مجلس الوزراء ينعى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابي

نعى مجلس الوزراء، بخالص الحزن والأسى، شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مشدداً على عزم الدولة المصرية استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة معركة الكرامة التي يخوضها الوطن وأبناؤه المخلصون ضد قوى الشر وذيول الإرهاب والتطرف.