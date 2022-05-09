ضبط 300 كيلوجرام صابون سائل مجهول المصدر في حملة ببورسعيد 

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الصابون السائل مجهول المصدر، تبلغ حوالي 300 كيلوجرام، داخل أحد محلات بيع المنظفات في حي «المناخ»، غير مسجل عليه أي بيانات خاصة بالصلاحية وتاريخ الإنتاج.

مخالفة قانون البيانات التجارية

وأعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط كمية تقدر بنحو 300 كيلوجرام من منظفات الصابون السائل ومعطرات مختلفة الألوان والروائح، غير مثبت عليها «كارتة» توصيف بيانات تفيد جهة الإنتاج، ولا تاريخ الصلاحية، في أحد المحال التجارية بحي المناخ، وذلك بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات التجارية، والقرار 113 لسة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.

النيابة تحقق في ضبط صابون سائل مجهول المصدر

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار «ثابت» إلى أن المديرية نفذت حملة تفتيشية مكبرة، تحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية، الذي كلف محمد إبراهيم، مدير إدارة الرقابة التجارية، بتشكيل حملة بقيادة صابر عبد العال، رئيس الحملة، وداليا العطوي، والسيد متولي، كبار مفتشي الرقابة التجارية.

تشديد الرقابة على الأسواق حفاظاً على صحة المواطنين

ووجه وكيل وزارة التموين في بورسعيد بتشديد الرقابة على الأسواق، وكذا المحال التجارية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، من مخالفات الغش التجاري والتدليس، من خلال تكثيف حملات ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

وأشار إلى استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات، من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أي شكوى، طالب المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المديرية، لاتخاذ اللازم على الفور.