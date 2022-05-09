كيف يرى بيل جيتس تأثير حرب روسيا على الاقتصاد العالمي؟

قال رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل جيتس إن مزيج حرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى التأثير المتبقي لوباء فيروس كورونا، وزيادة أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، بحسب تصريحاته شبكة «سي إن إن».

وأوضح أن التأثير المشترك لحرب روسيا والوباء وسياسات التشديد النقدي للبنك المركزي قادم في وقت كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكان هناك بالفعل بعض المعروض «مشاكل السلسلة »، متابعا: «ارتفاع التضخم وما يتبعه من زيادات في أسعار الفائدة سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي».

بيل جيتس يشرح أزمات حرب روسيا

كما أشار إلى أن الوباء تسبب في 14 تريليون دولار من الأضرار الاقتصادية للعالم ، ولا يزال العد، وقال بيل جيتس إنّ حرب روسيا لابد أن تنتهي قبل أن ينهار العالم جرّاء العقوبات المتبادلة بين روسيا والعديد من دول العالم.

توقعات بوفيات جرّاء الإصابة بالوباء

وفي حديث TED لعام 2015 ، قال بيل جيتس: «إذا قتل أي شيء أكثر من 10 ملايين شخص خلال العقود القليلة القادمة، فمن المرجح أن يكون فيروسًا شديد العدوى وليس حربًا. ليست صواريخ ، بل ميكروبات».

ومع تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا لتقدر بالملايين، اتضح أن التنبؤ المروع من الملياردير وفاعل الخير في وادي السيليكون قد يكون صحيحًا، كما جرى تجاهل تحذيراته وغيره من الخبراء على نطاق واسع، فقد خفضت الولايات المتحدة، على سبيل المثال التمويل من وكالات الاستجابة ذات الصلة، وقال بيل جيتس حينها أنه على الرغم من ذلك، يمكن تعلم الدروس من الوباء.

يُعد بيل جيتس مؤسس ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك شراكة بين الترفيه المسجلة وكاسكايد الاستثمارية، بي جي سي3، وشركة تيراباور.

وقدم بيل جيتس مبالغ طائلة من المال للعديد من المنظمات الخيرية وبرامج البحث العلمي عبر مؤسسة بيل وميلندا غيتس، والتي يُقال إنها أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم.

قاد بيل جيتس من خلال المؤسسة حملة تطعيم في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على فيروس شلل الأطفال البري في أفريقيا، كما أسس هو ووارن بافت في عام 2010 حملة تعهد عطاء، إذ تعهدا وغيرهم من المليارديرات بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتهم للأعمال الخيرية.