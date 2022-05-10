قوتنا الناعمة.. هالة فؤاد صاحبة الملامح الملائكية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. هالة فؤاد صاحبة الملامح الملائكية»، وجاء فيه أنّ الفنانة الراحلة هالة فؤاد، شاركت في أعمال فنية كثيرة منها «العاشقة، إجازة بالعافية، ورجال في المصيدة»، وكان الأخير سببا في عشقها للتمثيل وخوضها التجربة بعيدا عن والدها.

عائلة فنية

وأوضح التقرير، أنّ الفنانة هالة فؤاد هي نجمة عشقها الجمهور بملامحها الملائكية وابتسامتها الساحرة، وشكّل رحيلها المفاجئ صدمة للوسط الفني، حيث ولدت الجميلة هالة فؤاد، في السادس والعشرين من مارس عام 1958م لأسرة فنية، وكان والدها هو المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها أدوارا منذ كانت في عمر العامين.

«مين يجنن مين».. البداية الحقيقية لهالة فؤاد

وتابع التقرير، أنّ البداية الحقيقية للفنانة هالة فؤاد، كانت في دور البطولة بفيلم «مين يجنن مين»، إلى جانب نخبة من النجوم، على رأسهم الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي، وقدمت بعده العديد من الأعمال الفنية المميزة، ومنها: «سجن بلا قضبان»، «الأوباش»، «الحدق يفهم»، «عشماوي»، «السادة الرجال»، «المليونيرة الحافية»، و«شقاوة في السبعين».

زواج هالة فؤاد بأحمد زكي

وأتمّ التقرير، أنّ الفنانة الراحلة هالة فؤاد، تزوجت في العام 1983 بالفنان الراحل أحمد زكي، بعد قصة حب جمعتهما، وأنجبا ابنهما الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا وانفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل، وتزوجت بزوجها الثاني الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.